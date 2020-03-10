Михаил Ходорковский про Сечина и коронавирус

Про ОПЕК которого нет – любой желающий может глянуть на график цены на нефть. Там предельно ясно видно, где вирус, а где Сечин. Второй вреднее.

Желание побудить Трампа пересмотреть свое решение не ехать в Москву, путем давления на рынок выглядит идиотски. Опять «бомбим Воронеж».

Я не большой фанат сланцевой нефти, но ее добычу можно останавливать и запускать вновь, а главное – то, что теряют нефтяники, добавляется гражданам США и остальной экономике в виде падения цен на топливо. И поскольку теперь в США добывают приблизительно столько же, сколько и потребляют – в целом никаких потерь. Глупо это не понимать.

В то же время падение цены для России означает прямое падение поступлений в бюджет, поскольку Сечин ворует из расходов, а не из прибыли.

И тьфу бы на это сокращение – ну будут путинские пиявки меньше сосать, так ведь нет! Поскольку граждане пока не показали готовности себя защищать – грабить будут именно их. Через курс.

Ведь гражданам хочется «твердой руки»? Ну тогда что удивляться обнаруживая ее у себя в кармане!

Замечу – это второй раз, когда Сечин персонально роняет курс рубля, решая свои проблемы за счет граждан.

Некоторые считают, что ощутит падение только Москва из-за высокой доли импорта, но нет – подорожает все, кроме того, что не имеет спроса на мировом рынке (то есть кроме полного дерьма). А если спрос есть – то будет уходить туда, пока цены не выровняются. Пшеница например.

Да и бензин не подешевеет.

Что же касается вируса – то он в России с начала января. Просто власть пока молчала. Да и странно было бы иное, при наших то связях с Китаем.

К счастью смертность совсем не такая, как многие пишут – ведь она основана на китайских данных про число заболевших. А оно явно занижено – при слабых симптомах люди избегают больниц.

В чем реальная проблема – это в неготовности наших больниц работать с большим количеством стариков, нуждающихся в поддержке дыхания.

Так что основной путинский электорат на голосование, может подумать головой и не пойти. Значит ждем карантина для наблюдателей и голосования онлайн (заказ троллям Пригожина уже дали?).

Дальше неизбежен скандал, обвинения в «хакерской атаке на самое честное голосование» и вот он - повод для шлюзования сети!

В общем, друзья, самый честный совет: чтобы сохранить свои деньги, свои права – надо их защищать. И иных вариантов кроме улицы и забастовок здесь нет.

Власть сейчас уязвима, как никогда – значит время требовать решения их проблем за их же счет.

Пусть меньше воруют, раз напортачили, а не курс роняют!

Да и для жульнических поправок в Конституцию не очень то время…

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