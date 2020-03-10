Власти Италии ограничили передвижение по стране

Премьер Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник из-за ситуации с коронавирусом распространил на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.

«Больше не будет одной «красной зоны». Ограничительные меры теперь коснутся всей Италии», — заявил он. До сих пор ограничения действовали в области Ломбардия и в ряде северных провинций, сообщает «Интерфакс».

Новые меры, получившие название «Я остаюсь дома», вступают в силу со вторника. Школы и университеты не будут работать до 3 апреля, передвижения по стране будут разрешены только по работе, для лечения или в случае возникновения у людей серьезных обстоятельств, при которых они не могут отменить свои планы. Также вводится запрет на проведение спортивных соревнований. Приостанавливаются матчи итальянской футбольной «Серии-А».

В Италии более 9 тыс. человек заразились коронавирусом COVID-19.