Московская биржа обнародовала границы ценовых коридоров на торгах 10 марта

До начала торгов 10 марта Московская биржа раскрыла ориентировочные ставки обеспечения и границы ценовых коридоров. Риск-параметры определены для валют и золота, 25 ценных бумаг российских компаний (в том числе «Роснефти» и «Газпрома»), а также для торгов по ряду параметров на срочном рынке и рынке СПФИ.

«Московская биржа внимательно следит за развитием ситуации на мировых торговых площадках и готовится к повышенной волатильности на открытии биржевых торгов во вторник, 10 марта», — говорится в пресс-релизе торговой площадки.

Установленные верхние значения ценовых границ и границ рыночного риска по доллару США планируется исправить в режиме ТОМ с 70,445 до 76,3951, для евро — с 79,625 до 87,3131, а стоимость фьючерсов на нефть марки Brent по нижней границе после сдвига изменится с 41,53 до 36,86. Поправка Индекса МосБиржи предполагается с 252950 до 236525, на Индекс РТС — с 116850 до 109271.

Отмечается, что на всех рынках биржи при достижении цены границ установленного ценового коридора производится их автоматическое расширение, обеспечивающее участникам рынка и их клиентам возможность совершения сделок в условиях высокой волатильности.

При этом, в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня, будут применяться механизмы дискретного аукциона. «При изменении стоимости отдельных акций, включенных в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16.40 аукционы не проводятся», — сообщает площадка.