Нефть подешевела почти на 30%

На открытии торгов фьючерсы на нефть марки Brent показали серьезное падение, баррель подешевел более чем на $10. Снижение произошло из-за невозможности стран-производителей договориться о снижении добычи на фоне перепроизводства нефти, вызванного коронавирусом COVID-19.

Нефть марки Brent на 7:00 по мск на электронных торгах стоила $31,73 за баррель, согласно Investing — это почти на $13,5 или на 30% ниже, чем на закрытии пятничных торгов. Нефть WTI также потеряла в цене более 30%. При этом WTI потеряла примерно 10% стоимости также и на торгах в пятницу.

Цены обрушились после того, как попытка договориться о сокращении производства нефти участниками ОПЕК+ на прошлой неделе завершилась выходом России из сделки, а Саудовская Аравия заявила, что снизит цены и увеличит добычу нефти, чтобы наказать Россию за неуступчивость.

По данным Reuters, произошло самое значительное однодневное снижение стоимости нефти с 1991 года.