Расписки TCS Group Тинькова подешевели более чем на 20% после его слов о лейкемии

Стоимость депозитарных расписок TCS Group (материнской компании «Тинькофф банка») на Московской бирже снизились на 24,17%. Расписки TCS Group на Лондонской фондовой бирже также подешевели почти на 5,14%, передают «Ведомости».

Бумаги дешевеют с 28 февраля, когда стало известно о налоговых претензиях властей США к Олегу Тинькову, а 6 марта он также сообщил, что болен лейкемией. Сейчас бизнесмен находится в Лондоне, где ожидает суда по своей экстрадиции в США. Американские власти подозревают его в сокрытии от налоговой службы своего состояния в $1 млрд. Минюст опубликовал обвинительное заключение против бизнесмена в ночь на 6 марта.