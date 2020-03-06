Путин отверг возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин отверг вариант наделения Госсовета особыми полномочиями и возможность возглавить его.

«Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране. Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», — сказал Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области, передает «Интерфакс».

При этом если сейчас для России важнее стабильность, отметил президент, то в будущем необходимо обеспечить сменяемость власти. «Сейчас предлагается ликвидировать количество сроков, на которые президент может избираться. Я прекрасно помню, что говорил ветеран в Санкт-Петербурге. Почему я не хочу отменять сроки? Я не себя боюсь, я с ума не сойду. Дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять и не на 10 лет, а минимум лет на 30 или 50. Поэтому я считаю, что нужно (ориентироваться) на будущее. Сейчас, действительно, может быть, важнее стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, ресурсов, жирка, что называется, тогда совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас взять и убрать из Конституции обязательную сменяемость не могу, мне это не нравится», — объяснил он.