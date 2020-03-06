Юрист Станислав Рачинский о поправках в Конституцию

Стала известна окончательная редакция законопроекта. И в ней, похоже, появился тот самый пункт, ради которого устроена вся эта вакханалия.

«Статья 92-1

1. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью».

Это, как следует из текста законопроекта, абсолютная неприкосновенность, условия ее снятия те же, что и для импичмента действующего президента: осложненное кучей процедурных условий обвинение в госизмене или ином тяжком преступлении. То есть отставник может спокойно воровать, возить наркотики в некрупном размере и предаваться прочим радостям пенсионерского бытия. Или, например, выпить кружечку любимого немецкого пива и гонять за рулем желтой «Калины», сбивая людей. Его нельзя будет остановить. Он — неприкосновенен, и даже с санкции парламента и двух судов его можно привлечь только за тяжкое преступление.

Становится понятным и смысл диалога между Клишасом и Путиным: «Но ведь поправки будут применяться только к вновь избранному президенту. — Нет, для того и проводится всенародное голосование, чтобы поправки распространялись и на действующего президента». Тогда эта фраза вызвала недоумение: нынешняя власть и так реально может всё, зачем нужно бежать впереди паровоза? И вот она — та самая норма, которая действительно нужна Путину уже сейчас. А для друзей есть пожизненное сенаторство. Оно, конечно, пожиже экс-президентского иммунитета, но все равно неплохо.

Так что честный вопрос как-бы-референдума звучит так: «Считаете ли вы правильным предоставить Путину пожизненную индульгенцию на совершение любых нетяжких преступлений?». Более развернуто — надо еще про друзей из кооператива «Озеро» и питерской губчека спрашивать, но, как правильно отмечала Элла Александровна, бюллетень не резиновый, всё туда не втиснешь.

P. S. Но есть и радостный вывод: похоже, Путин действительно рассматривает вариант ухода в 2024-м.

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