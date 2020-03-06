Григорий Юдин: Шанинке возвращена государственная аккредитация

Шанинка долгое время существовала и заслужила свою репутацию без аккредитации, потом жила с аккредитацией, потом снова без неё, и вот теперь она у нас есть снова. Из-за этого в нашем учебном и научном процессе ничего не менялось. Мы продолжали учить и исследовать так, как считаем правильным. Мы выдавали и продолжаем выдавать дипломы Шанинки, а также партнёрских вузов, главный из которых — Университет Манчестера. Теперь наши выпускники также могут получить шанинский диплом с двуглавым орлом — для кого-то это приятная дополнительная возможность, и мы рады, что мы можем её вновь предоставить. Но всё это показывает, что Шанинка спокойно развивается своим путём, аккредитации лишь встречаются на этом пути.

А что действительно важно, так это что за те полтора года, что прошли с момента, когда было принято идиотское решение о приостановке аккредитации, мы почувствовали совершенно невероятную поддержку. Спасибо шанинскому сообществу, которое сплотилось и сделало всё, чтобы эта история сделала нас сильнее (некоторые наши важные программы были запущены благодаря всей этой истории). Спасибо Теодору, который задал правильный настрой. Спасибо всем шанинцам, которые совершили подвиг, разбираясь с тоннами документов и проводя бесконечные переговоры. Спасибо администрации, которая ни секунды не паниковала и не жертвовала тем, что действительно важно. Спасибо всем профессорам, которые спокойно продолжали делать своё дело. Спасибо нашим слушателям — многих из них эта история привлекла и привела к нам.

Но главное, спасибо всем нашим друзьям: вас оказалось очень много, и вы помогали университету множеством разных способов. Эти полтора года недоумения нужны были хотя бы для того, чтобы мы почувствовали, как у нас много друзей. Всё, что вы для нас делали, нам очень помогло.

Спасибо всем, кто нас поддерживал, и кто дал понять, что система аккредитации, которой не соответствует Шанинка, не имеет права на существование. Прямо сейчас эта система продолжает выжимать соки из множества профессоров по всей стране, не давая им заниматься своей настоящей работой и отвлекая их время, силы и нервы на всякий бред. Эта система должна быть ликвидирована, и тогда всё российское образование выйдет из этой абсурдной истории в плюсе.

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