ФБК: мэрия Москвы ворует на закупках медицинских масок

Фонд борьбы с коррупцией считает, что чиновники московской мэрии наживаются на медицинских масках, спрос на которые вырос из-за распространения коронавируса. Они закупают их без конкурса по цене выше рыночной и продают через социальные аптеки еще дороже, утверждает Алексей Навальный.

Мэрия Москвы сообщала, что в конце февраля Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения Москвы закупил масок на 200 млн руб. Закупка происходила без конкурса, так как проводилась из-за чрезвычайной ситуации.

Среди масок были, в том числе и детские марки «Берегиня», которые в середине февраля 2020 года Центральный НИИ туберкулеза закупал по 3,7 руб. Поставщик ООО «КИТ» продает эти маски в розницу по 207 руб. за упаковку из 50 масок. Однако мэрия закупила у того же ООО «КИТ» такие упаковки по 472 рубля. А теперь их продают в государственных социальных аптеках за 12 рублей за штуку (упаковка стоила бы 600 руб.).

Стандартную трехслойную медицинскую маску фирмы «Rutex» в феврале Центральный НИИ туберкулеза закупал по 1,34 руб. Но мэрия купила их по цене 7,15 руб. за штуку. В аптеке они стоят 9 руб.

«Что получается. Пока Путин, ФСБ, Мишустин и Голикова вешают нам лапшу о том, что заграница хочет посеять панику, пока антимонопольная служба грозит коммерческим аптекам штрафами за завышение цен на маски, а Путин и вовсе требует их буквально разорять, в Москве мэрия открыто ворует, закупая маски втридорога. А потом в городских социальных аптеках продает их уже в 4-6 раза дороже инвалидам, ветеранам и всем остальным», — отмечают в ФБК.