В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России, сообщили в оперативном штабе. Пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде, все они посещали Италию, передает ТАСС. Всего в мире количество заразившихся коронавирусом уже превысило 100 тыс. человек.

5 марта сообщалось, что коронавирус подтвержден у гражданина Италии, приехавшего в Россию. Это был седьмой официально подтвержденный случай выявленного заболевания на территории страны. Ранее коронавирус был обнаружен у двух граждан КНР (они выздоровели и были выписаны), у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess и у побывавшего в Италии россиянина.

В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина предусмотрено, что все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением инфекции должны обеспечить самоизоляцию на дому на две недели.