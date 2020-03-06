Павел Чиков о двухнедельном лишении свободы для тысяч жителей Москвы

Вчера, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин издал указ о введении режима повышенной готовности в связи с мировой эпидемией коронавируса. Этот указ вызвал массу вопросов, в том числе юридических. Термин «режим повышенной готовности» встречается в законодательстве в одном месте — это федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Как следует из названия, закон регулирует сугубо ситуации природного и техногенного характера. Вопросы различного рода заболеваний человека к ним очевидно не относятся. В свою очередь, они скорее подпадают под федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В нем есть понятие «карантин»: «ограничительные мероприятия — административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных». По логике это гораздо ближе относится к предмету регулирования. Однако мэр Собянин предпочел другое понятие, чем вызвал серьезные вопросы законности своего указа.

Режим повышенной готовности по закону распространяется только на представителей власти, а именно органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Так они называются по закону. Этот режим повышенной готовности не может порождать какие-либо обязанности для кого бы то ни было другого, включая граждан и юридических лиц. Тем не менее мэр Собянин своим указом не только возлагает обязанности на граждан, но и существенно ограничивает их в конституционных правах.

Во-первых, граждане обязываются сообщать властям персональную информацию, местах и датах пребывания за рубежом. Во-вторых, москвичам предписывается при наличии респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Более того, указан еще и способ обращения — только на дому. Согласно закону об охране здоровья граждан, медицинское вмешательство в Российской Федерации возможно только на добровольной основе. Случаи принудительного оказания медицинской помощи прямо указаны и не могут толковаться расширительно: это случаи психического заболевания, заболевания туберкулезом, наркоманией. Во всех этих случаях должны быть персональные судебные решения. Недавняя серия судебных процессов в Петербурге о принудительной госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус не имеет ничего общего с законодательством, поскольку подобные ситуации законом не предусмотрены. На сегодняшний день ни одно из вынесенных решений о принудительной госпитализации в силу не вступило.

Третье и главное. Сергей Собянин обязывает граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса (согласно перечню, утвержденному Роспотребнадзором), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию. При этом какого-либо утвержденного Роспотребнадзором перечня этих самых стран, на который ссылается мэр Москвы в своем указе, на сайте обнаружить не удалось. Последнее обновление страницы о коронавирусе на сайте московского Роспотребнадзора — 4 февраля.

К нам за помощью обратились три женщины, вернувшиеся из Италии.

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