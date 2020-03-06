Нефть подешевела на 5% из-за отказа России сокращать нефтедобычу

В пятницу 6 марта цены на нефть упали почти на 5%, после того как об отказе сокращать нефтедобычу для поддержки цен российский высокопоставленный источник сообщил Reuters. По словам собеседника агентства, Москва не поддержит призыв ОПЕК к дополнительному сокращению добычи нефти и согласится только на расширение срока существующих сокращений ОПЕК и расширенной группой стран ОПЕК +.

После заявления фьючерсы на нефть марки Brent и WTI упали почти на $3 за баррель, или примерно на 5%.

Ранее ОПЕК рекомендовала дополнительное сокращение на 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

«На самом деле важно то, что делает Саудовская Аравия. Если Россия присоединится — это существенно ничего не изменит. Нам нужно посмотреть, справится ли ОПЕК в одиночку», — говорит Оливье Якоб из Petromatrix consulting.

Представители стран ОПЕК заявили, что страны, не входящие в организацию, должны сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Это позволило бы за счет добычи ОПЕК+ сократить 3,6% мирового предложения.

«Наши балансы показывают, что по крайней мере 2 млн баррелей в сутки необходимо убрать с рынка во втором квартале, чтобы обеспечить стабилизацию цен на нефть, — говорит глава нефтяных рынков в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген. — Если ОПЕК не проведет собственное сокращение на 1 млн баррелей в сутки во втором квартале, результат ... может быть разрушительным. В этом сценарии Brent может быстро подешеветь на 15% до минимальных $40 за баррель, а WTI — до $30».

Даже при более глубоком сокращении Goldman Sachs прогнозирует профицит мирового рынка нефти во втором квартале. В апреле банк сохранил прогноз цены Brent на уровне $45 за баррель.