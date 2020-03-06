Итальянцам посоветовали не ездить в Россию из-за указа о самоизоляции

После предписания мэра Москвы Сергея Собянина всем гражданам, прибывшим из Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Германии, Франции и Испании, в обязательном порядке самоизолироваться на 14 дней, посольство Италии рекомендовало согражданам воздержаться от поездок в Россию.

«В свете данных обстоятельств и возможного применения аналогичных мер в других городах страны путешественникам рекомендуется проанализировать степень необходимости поездки в Российскую Федерацию в этот период, в особенности если они не проживают в этой стране или так или иначе не имеют возможности провести весь период карантина по адресу своего пребывания в РФ. Российские органы власти контролируют соблюдение этого обязательства и подчеркивают в публикациях СМИ, что для не соблюдающих режим самоизоляции предусмотрено наказание в виде лишения свободы», — говорится в сообщении посольства Италии в Москве.

5 марта Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

