Педиатр Федор Катасонов: Коронавирус и я: учимся жить вместе

Эпидемия нового коронавируса потихоньку переходит в пандемию. Статистические сводки по больным/умершим/выздоровевшим и свежие научные сведения о вирусе и течении болезни плотно засели в новостях. Правительства стран всего мира предпринимают разнообразные попытки контейнирования вспышек, в том числе отменяя международные сборища, и даже Олимпиада, пишут, может пройти без зрителей в этот раз. С моего прошлого поста про коронавирус появилось много новых данных, однако они не поколебали мою уверенность в главном: паниковать не стоит.

Что важно знать любому?

Коронавирус активно завоевывает мир благодаря возможности бессимптомной передачи, длительному инкубационному периоду, длительному периоду инфекции и нетяжелому течению. Ограничить эпидемию уже не удастся, она будет глобальной и, видимо, ежегодной, как грипп. По статистике чуть более летальная, особенно первые годы, однако щадящая детей и молодых людей и опасная в основном для пожилых и хронически больных людей. Уберечься от неё в ближайшее время вряд ли выйдет; вакцина должна появиться в течение нескольких лет; когда будет лечение — непредсказуемо.

Что важно знать живущим в России?

По сообщениям экспертов из разных систем здравоохранения, ни одна страна не готова к эпидемии коронавируса. Вероятно, по-настоящему бороться с эпидемией возможно только в тоталитарных режимах, где тебя расстреляют если не за факт заражения (как пишут фейкньюс о Северной Корее), то за нарушение комендантского режима. Сурово организованный Китай справился с эпидемией на ура: 3000 смертей при населении в 1,3 млрд — это грандиозный успех. Не уверен, что такое можно повторить в либеральных системах, где больше уважают права человека. Для усмирения эпидемии и снижения числа её жертв возможны два пути (иногда взаимодополняющих) — жесткое ограничение перемещений и контактов, как в Китае, или более мягкая карантинизация, но усиленная подготовка системы здравоохранения: увеличение коек, мобилизация врачей, закупка расходных материалов и лекарств. У России свой путь: мы предпочитаем эпидемию просто не замечать. Делать вид, что нас это не касается. Но может быть это и хорошо.

Пока что методы, которыми государство пытается бороться с эпидемией, просто смехотворны: пропаганда масок, уничтожение крыс, запрет прямого железнодорожного сообщения между Москвой и Ниццей, измерение температуры людей в метро и бодрые куплеты дуэта Ургант & Малышева на телевидении. Это стыдно и грустно — и не имеет никакого отношения к коронавирусу.

Что у нас есть?

1. Официальная статистика в виде единичных случаев. Это гнусный (само)обман, в России зараженных сотни, может, тысячи. Веры статистике как не было, так и нет, и большое число заражённых в России — это не конспирология, а здравый смысл и простой расчет. Мы не можем рассчитывать, что в нашей стране вирус будет распространяться по-другому, чем в других странах, и если следовать известным моделям, то носителей вируса у нас уже много. (Впрочем, ни китайской, ни европейской статистике тоже верить нельзя — первые врут, вторые физически не могут обследовать всех, а учитывают только подтвержденных.)

2. Карантинные меры не выдерживают критики. Наши больницы и медицинские кадры просто не приспособлены к этому. Пациентов содержат в палатах, где они перемешиваются, заражая друг друга.

3. К индивидуальной защите врачи системы здравоохранения относятся халатно.

4. Тест-систем не хватает и их качество неизвестно (например, японские тесты хуже китайских и американских). Недавно появились данные, что при развившемся заболевании наиболее достоверный способ диагностики — не анализ на вирус, а компьютерная томография легких. Хватит ли у нас томографов и радиологов?

5. В качестве лечения предлагается святая троица фуфломицинов: арбидол, кагоцел и оциллококцинум. Стыд.

Короче, наша система здравоохранения к коронавирусу готова не лучше, чем Ниф-Ниф ко встрече с волком.

Однако я уверен, что если более серьезная реакция государства на коронавирус последует, она может быть страшнее самой эпидемии. Под видом борьбы с вирусом можно принять множество меняющих привычный уклад решений, в том числе ограничивающих права человека. Если государство возьмется за эпидемию, нас могут ждать и закрытие границ, и комендантский час, и принудительные госпитализации. Впрочем, готовясь к этому морально, я сам не очень верю в способность нашей системы здравоохранения организовать что-то похожее на настоящий карантин. Обычно пугающие некомпетентность и раздолбайство могут сыграть нам на руку. Вероятно, будет лучше, если эпидемию пустят на самотек, создавая видимость мер.

Итак, на что я тут старательно намекаю: в истории с коронавирусом российская медицина вам не поможет, рассчитывайте только на себя. Хорошо, что коронавирус это не корь и не птичий грипп. Вероятность, что вам может потребоваться серьезная помощь, не очень высока — не выше 15—20% в целом. Детям он практически не грозит, да и для здоровых людей до 70 лет новый коронавирус не опаснее гриппа. Беречь надо в первую очередь пожилых и хронических больных — особенно страдающих дыхательными и сердечно-сосудистыми проблемами, раком или диабетом.

Лечения все равно нет, поэтому если пациент попадет в больницу, подход будет исключительно посиндромный, как в реанимации (поддерживать жизненные функции, «вытягивать» те системы и органы, которые отказывают). Поэтому лично мой совет: если вы подозреваете у себя коронавирус, не обращайтесь к врачам при отсутствии тяжелых симптомов. Вас могут изолировать, но ничем не помогут. Изолируйте себя сами.

Чего делать не стоит?

1. Паниковать. Паника вредоносна и бессмысленна. Именно паника может побудить принятие неадекватных и суровых решений на любом уровне. Попытки государства ответить на панику могут оказаться неприятнее, чем сама угроза. Паника приводит к стрессу, который повышает вероятность заболеть. Паника приводит к бесполезным переменам планов, отменам мероприятий, потере денег. Паника мешает работать врачам. Паника никак не влияет на распространение и тяжесть коронавирусной инфекции.

2. Идти на поводу у массовых заблуждений. Маски не спасут, чураться людей монголоидной внешности глупо, фуфломицины не помогут.

3. Менять планы, особенно если это потеря денег. Уже ясно, что от коронавируса не убежишь, поэтому отменять поездки или не пускать детей в школу нет смысла. Живите более-менее обычной жизнью.

4. Жать руки при встрече. Эта архаичная привычка должна отмереть — и наконец есть хороший повод. Целоваться тоже не стоит, но к этой привычке я не прочь вернуться после спада эпидемии.

5. Обращаться к врачу при отсутствии тяжелых симптомов. Да, это вредит статистике, но ее, как видите, всё равно нет. Позаботьтесь о себе. Лучше по возможности изолируйте себя сами, чем вас «изолирует» система здравоохранения.

Что сделать разумно?

1. При возвращении из мест с известными вспышками — изолироваться на две недели. Самое важное: ограничить общение с пожилыми родственниками. Вероятность заразиться увеличивается с продолжительностью контакта. Поэтому если контакты необходимы, они должны быть максимально короткими и с предосторожностями. Но я бы потерпел и пару недель пообщался с родными стариками по скайпу.

2. То же самое касается ситуации, если вы плохо себя чувствуете. Чем дальше, тем меньше надо лететь в Китай или Италию за вирусом: его можно подхватить в ближайшем магазине. Поэтому не геройствуйте и не ходите на работу, если приболели. Тем более, что есть отличное оправдание.

3. Соблюдать гигиену и эпидрежим: часто мойте руки не меньше 20 секунд, не кашляйте в руки (приучайте себя кашлять и чихать в локоть), не трогайте глаза и лицо, минимизируйте телесные контакты с другими людьми, держитесь подальше от больных людей — вирус летает примерно на 2 метра.

4. Запастись продуктами. Вполне есть вероятность, что вас карантинизируют, если вы будете подходить критериям какого-нибудь протокола (эти протоколы могут меняться со временем, так что все может быть). Или вы сами карантинизируетесь, если заболеете. Полезно иметь запас продуктов и бытовых товаров на 2—3 недели (и оплаченный Netflix), чтобы провести это время сыто и с удовольствием.

5. Если вы хроник или вам больше 70 лет — максимально изолироваться. Постарайтесь пореже выходить из дома и не посещайте людных мест, особенно поликлиники и аптеки. С помощью молодых родственников запаситесь нужными лекарствами и продуктами заранее и надолго.

6. Следить за новостями. Изучение вируса продолжается, будут появляться новые данные и новые рекомендации. Ну и вообще наблюдать за меняющим мир событием чрезвычайно увлекательно.

В заключение хочу сказать, что коронавирус уже значительно поменял (хотя не все заметили) и ещё больше поменяет нашу жизнь. Он отразится на всём, от гигиенических привычек до привычных видов отдыха; на финансах, на политике, на этике и, конечно, на науке. В этом нет ничего страшного, но чтобы переход в новый мир с коронавирусом произошел наименее травматично, надо поскорее это принять. Не паниковать, не отрицать, не махать кулаками после драки и не ставить на мире крест. Принять и приспособиться: теперь будет так.

Берегите себя и позаботьтесь о себе и близких, особенно пожилых.

Ваш Федиатр

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