Москва обогнала Париж и Лос-Анджелес по росту цен на элитное жилье

Москва поднялась на семь позиций в мировом рейтинге изменения цен на элитное жилье. Такая недвижимость за год подорожала на 4,7%, и город разделил 16-е место с Дели, обогнав Париж и Лос-Анджелес, следует из доклада международной консалтинговой компании Knight Frank, на который ссылается Business FM.

Гендиректор консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько отмечает, что сейчас этот рост замедлился, потому что уровень цен, на который вышла Москва, уже находится на верхней планке покупательной возможности. «Дальнейший активный рост цен уже невозможен, потому что это приведет к резкому сокращению спроса. Поэтому можно сказать, что это исторический максимум в обозримой перспективе», — говорит он.

Санкт-Петербург остался на 61-й строчке с положительной динамикой в 1%. Во всех 100 городах рейтинга зафиксирован средний рост цен почти на 2%.