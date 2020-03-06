«Яблоко» оспаривает в суде распоряжении Путина о голосовании по Конституции

Партия «Яблоко» обратилась с иском в Верховный суд, так как считает, что, подписывая распоряжение о голосовании по поправкам к Конституции, президент Владимир Путин превысил свои полномочия и нарушил несколько федеральных законов. Партия требует признать документ недействующим.

Как поясняют в «Яблоке», согласно ст. 84 Конституции, у президента строго определены полномочия, связанные с голосованием, и они касаются назначения референдума и выборов в Госдуму. Назначать и определять порядок всенародного голосования он не может. В партии считают, что распоряжение Путина нарушает право граждан жить в правовом государстве, а также право партии участвовать в выработке решений органов власти. Также отмечается противоречие с законом «Об основных гарантиях избирательных прав…», который определяет полномочия и обязанности избиркомов.

3 марта Верховный суд уже отказался принять иск от члена УИК № 2566 Александра Артемьева, который также хотел оспорить распоряжение президента России о подготовке проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Артемьев отмечал, что избирательные комиссии могут готовить только выборы и референдумы, а голосование по изменениям в Конституцию не является ни тем, ни другим. Но Верховный суд посчитал, что «каких-либо обязанностей непосредственно на членов участковых избирательных комиссий данным распоряжением не накладывается».