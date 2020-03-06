На границе с Турцией греческих пограничников атаковали слезоточивым газом

Мигранты, пытающиеся прорваться через турецко-греческую границу в районе Кастани, атаковали пограничников с помощью слезоточивого газа. Об этом сообщает Reuters. Чтобы разогнать толпу, греческим войскам приходится применять водяную пушку.

Противостояние на границе началось с 28 февраля, когда Турция заявила, что больше не станет сдерживать тысячи мигрантов, находящихся на ее территории в рамках соглашения, заключенного с Евросоюзом в 2016 году. Афины назвали конфронтацию угрозой национальной безопасности и призвали лидеров ЕС подключиться к решению проблемы, чтобы избежать повторения ситуации 2015 года, когда десятки тысяч мигрантов пришли просить убежища.