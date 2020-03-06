Екатеринбургский «Мемориал» оштрафовали за отсутствие маркировки «иноагента»

Суд в Екатеринбурге оштрафовал городское общество «Мемориал» на 300 тыс. рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Также на 100 тыс. рублей оштрафовали главу общества Анну Пастухову.

Znak.com пишет, что речь шла об отсутствии маркировки иностранного агента на баннере, который стоял на акции «Возвращение имен» 30 октября 2019 года. Этот баннер был изготовлен частным спонсором до вступления в силу закона об иностранных агентах. На балансе у екатеринбургского общества «Мемориал» он не состоял. «Мемориал» не являлся и организатором акции «Возвращение имен», она была организована частными лицами, а представители общества выступали волонтерами.

Ранее Анна Пастухова говорила, что в поле зрения ФСБ общество попало как раз из-за акции «Возвращение имен». Ее провели напротив здания, где в годы «Большого террора» располагалось свердловское УНКВД.

Всего же в отношении екатеринбургского «Мемориала» в этом году было составлено шесть однотипных административных протоколов. Их выписало уральское управление Роскомнадзора на основании материалов УФСБ по Свердловской области. Два протокола не были удовлетворены Кировским районным судом Екатеринбурга — они касались маркировки «иноагент» в группе «Уральский Мемориал» в соцсети Facebook. Еще два, поступившие в Октябрьский районный суд, даже не были приняты к рассмотрению.