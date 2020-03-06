ФБР ищет информаторов с помощью рекламы на Facebook с фото Высоцкого

Федеральное бюро расследований США разместило в соцсетях рекламу на русском языке с использованием фотографии Владимира Высоцкого. Как пишет РБК, обратившее внимание на активность ФБР, ведомство просит пользователей поделиться информацией, которая могла бы помочь в «борьбе с угрозами». В качестве иллюстрации к посту прикреплен кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», в котором Высоцкий сыграл роль капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова.



Ранее ФБР уже размещало рекламу на русском языке. Так, в октябре прошлого года публиковались три варианта сообщений с призывом о сотрудничестве. В первом варианте к посту было прикреплено изображение шахматной доски с надписью «Не пора ли сделать свой ход?», во втором — фото идущего по мосту человека с надписью «Время наводить мосты». На третьем фото были двое взрослых и девушка с надписью «Ради вашего будушего, ради будушего, вашй семъи!» (орфография сохранена).

