Минюст США обвиняет топ-менеджера Group-IB в киберпреступлениях

Минюст США обнародовал обвинительное заключение 2014 года, в котором говорится что Никита Кислицин, топ-менеджер российской компании Group-IB, занимающейся кибербезопасностью, получал в 2012 году украденные данные пользователей соцсети Formspring и пытался их продать. Об этом сообщает Cyberscoop.

В Group-IB Кислицин пришел работать примерно через полгода после указанных в обвинительном заключении событий. Компания отмечает, что он по-прежнему является ее сотрудником и что Group-IB рассматривает обвинения как «только обвинения», утверждая, что «не было установлено, что Никита Кислицин совершил какое-либо правонарушение». При этом в 2013 году представители Group-IB и сам Кислицин встречались с сотрудниками Минюста, чтобы обсудить «исследование» Кислициным «подполья», которое он проводил до прихода в компанию. До прихода в Group-IB он работал научным сотрудником и редактором журнала «Хакер». Он также работал независимым исследователем угроз в США в 2012 году. Group-IB готовы поддержать своего сотрудника и проводят консультации с международными юристами для определения следующих шагов.

По мнению прокуроров, другой хакер предположительно взломал Formspring в июне 2012 года, а затем похитил «базу данных о пользователях» компании, включая зашифрованные пароли, и передал все это Кислицину. А тот попытался продать эту информацию другому соучастнику за €5500. Хотя напрямую в обвинительном заключении об этом не сказано, но хакером может являться другой россиянин — Евгений Никулин, судебный процесс над которым в Сан-Франциско за кражу примерно 117 млн имен пользователей и паролей у Formspring, LinkedIn и Dropbox начнется 9 марта. В деле Никулина указано, что в 2012 году тот встречался в одной из московских гостиниц с Кислициным и еще с двумя предполагаемыми киберпреступниками: Олегом Толстых и Александром Еременко.

То, что Минюст раскрывает обвинение против подозреваемого иностранного гражданина до его ареста, может свидетельствовать о том, что он вряд ли будет арестован и экстрадирован в США в ближайшее время. На прошлой неделе помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон Демерс говорил о том, что если прокуроры считают арест возможным «в разумные сроки», то правительство будет держать обвинения в тайне.