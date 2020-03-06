В Идлибе наступило «относительное» затишье

После начала действия режима прекращения огня в сирийском Идлибе установилось «относительное» затишье, передает базирующийся в Лондоне Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). При этом отмечается, что на фоне прекращения вылетов ВВС Сирии и ВКС России сирийские правительственные войска продолжают вести артиллерийский огонь по позициям противников Асада в отдельных районах провинций Алеппо и Хама, граничащих с Идлибом, пишет DW.

О введении режима прекращения огня договорились накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры в Москве длились почти шесть часов.