Зеленский сообщил о передаче в Минске списка из 200 человек для обмена

Украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью турецкому телеканалу ТРТ, отрывки из которого публикует его пресс-служба.

«Мы передали в Минске список из более 200 человек. Это очень важно. Мы узнали имена этих людей, где они находятся. Мы не знаем, когда и из каких регионов мы вернем этих людей, но мы, безусловно, хотим этого», — сказал Зеленский.

Он отметил, что некоторые из списка могли уже умереть: «Некоторых пытали, мы не знаем, кто там есть. Но, к сожалению, знаем, что сможем вернуть только тела некоторых из этих людей. В минской группе есть люди, которые работают над всеми этими вопросами».

Самым сложным в переговорах остается вопрос Крыма, считает Зеленский, но без него говорить о территориальной целостности Украины невозможно.

«Когда я участвовал в нормандской встрече, я поднимал этот вопрос, но все говорили о Донбассе, о том, как остановить войну на Донбассе. Крыма ни в одной договоренности не было. Крым для нас — стратегический вопрос. Мы не можем говорить о территориальной целостности Украины, не обсуждая вопрос Крыма», — заявил Владимир Зеленский.