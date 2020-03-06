«Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» поддержали поправки в Конституцию

В ночь на пятницу президент России Владимир Путин встретился в Кремле с лидерами думских фракций и попросил их поддержать во втором чтении законопроект о поправках к Конституции. О готовности поддержать законопроект заявили все лидеры фракций, кроме Геннадия Зюганова, который решение оставил за партией, пишет «КоммерсантЪ».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что всего за время работы над законопроектом перед вторым чтением было внесено 387 поправок, 200 из них рекомендованы к принятию, а 187 к отклонению. Больше всего — 47 поправок — предложено внести в главу III о федеративном устройстве.

По мнению Путина, новая редакция Конституции должна объединить всех россиян «вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания» вокруг ценностей социальной справедливости и сильного государства, занимающего достойное место в мире.

Второе чтение законопроекта о поправках в Госдуме намечено на 10 марта.