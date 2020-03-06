Туристов из «коронавирусных» стран обязали самоизолироваться

В связи с угрозой распространения нового коронавируса в Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина предусмотрено, что все прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением инфекции должны обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней. Им запрещено посещать работу, учебу, необходимо минимизировать посещение общественных мест.

Те, кто приехал из стран, где зарегистрированы случаи заражения коронавирусом, будут обязаны отчитаться. По телефону +7 495 870 45 09 они должны сообщить место и даты пребывания за пределами Москвы, а также оставить свою контактную информацию.

Все работодатели Москвы должны обеспечить измерение температуры своим сотрудникам и в обязательном порядке отстранять тех, у кого она повышена.