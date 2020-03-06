В Конституцию не войдет запрет на иностранную недвижимость из-за депутатов и чиновников

В проект поправок в Конституцию не стали включать запрет на владение иностранной недвижимостью, так как из-за него десяткам депутатов и чиновников пришлось бы отказаться от своих владений или уйти с постов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в администрации президента и Госдуме.

По словам собеседников издания, национализация элит важна лично для президента Владимира Путина, чтобы к власти не мог прийти кто-то, связанный с заграницей. Однако при возможном запрете на иностранные гражданства и счета, который коснется президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов, губернаторов, омбудсмена, судей и прокуроров, их недвижимость пока решили не трогать. Запрет на нее может позже появиться в федеральном законе.

Внести в Конституцию запрет на зарубежную недвижимость предлагали депутаты Николай Арефьев (КПРФ) и Константин Слыщенко («Единая Россия»). Но их предложения отклонили.

По данным деклараций за 2018 год недвижимость за рубежом в собственности или в пользовании есть у 26 депутатов Госдумы и членов их семей, а также у девяти членов Совфеда — в том числе у сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса.