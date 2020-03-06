Минюст США обвинил Тинькова в сокрытии $1 млрд

Обвиняемый в налоговом мошенничестве основатель российского «Тинькофф Банка» Олег Тиньков, по мнению Министерства юстиции США, мог скрывать $1 млрд в активах и доходах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно обвинительному заключению, после того как произошло первичное публичное размещение акций онлайн-банка TCS Group Holding PLC на Лондонской фондовой бирже в 2013 году, бизнесмен фактически владел акциями банка на сумму более $1 млрд. А через три дня после IPO Тиньков отказался от гражданства США. При отказе Тиньков был обязан доложить в Налоговую службу о прибыли от своих активов и уплатить налог на прибыль. Но бизнесмен подал декларацию за 2013 год, в которой фигурировали доходы менее $206 тыс., первоначальный и годовой отчет об экспатриации за 2013 год, в котором сообщалось, что его активы составляют $300 тыс.

«В случае признания виновным Тинькову грозит лишение свободы на срок до трех лет по каждому пункту. Ему также грозит период контролируемого освобождения, реституции и денежные штрафы», — заявляет Минюст.

Ранее суд в Великобритании, где бизнесмен был задержан по ордеру США, запретил Тинькову покидать Лондон до конца разбирательства и выпустил его под залог в £20 млн.