ОПЕК рекомендует продлить сокращенную нефтедобычу до конца года

Главы делегаций ОПЕК обсудили ситуацию на рынке из-за коронавируса и решили рекомендовать продление срока действия понижающей корректировки для стран ОПЕК+ до конца 2020 года, а не только до середины года.

«В связи с развитием рынка и после 178-го внеочередного заседания ОПЕК, проведенного сегодня, главы делегаций на конференции ОПЕК провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока действия предлагаемой дополнительной корректировки в 1,5 млн баррелей в сутки до конца 2020 г. вместо 30 июня 2020 г.», — говорится на сайте организации.

Отмечается, что члены организации полны решимости объединиться, чтобы справиться с текущей проблемой.

Напомним, из-за коронавируса и мер, препятствующих его распространению, существенно сократилось потребление нефтепродуктов.