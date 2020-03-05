Экономический форум в Петербурге отменили из-за коронавируса

Оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил отменить его в 2020 году из-за вспышки коронавируса, который распространился в странах-участницах ПМЭФ. Об этом сообщил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов, передает «Интерфакс».

ПМЭФ — крупнейшее мероприятие российской экономической повестки, в нем традиционно принимает участие президент. Аналогичное «премьерское» мероприятие, февральский форум в Сочи, также был отменен из-за рисков, связанных с коронавирусом. ПМЭФ-2020 должен был пройти 3-6 июня.