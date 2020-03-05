Более пяти лет колонии получил пользователь соцсети за комментарий о взрыве в здании ФСБ

Суд приговорил Ивана Любшина к пяти годам двум месяцам за комментарий во «ВКонтакте» о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области.

2-й Западный окружной военный суд признал жителя Калуги Ивана Любшина виновным в оправдании терроризма, говорят в «Агоре». Выездное заседание проходило в Калужском гарнизонном военном суде. Судебное следствие заняло один день. Прокурор запрашивал для Любшина 6 лет и 1 месяц в колонии общего режима. Сам он и адвокат настаивали на оправдательном приговоре.

Иван Любшин рассказывал, что 15 октября прошлого года его задержали неизвестные в масках, повалили на землю, избили и увезли в лес, где били ногами и электрошокером. Следком отказался возбуждать дело о пытках.

Как сообщает «Медиазона», отец осужденного ранее рассказывал, что «Иван написал что-то вроде: человек недели, про него говорят, герой, он погиб».