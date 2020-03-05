ЮНЕСКО: из-за коронавируса 290 млн учащихся не посещают школы

Из-за эпидемии COVID-19 временно закрыты все школы в 13 странах, из-за чего доступа к обучению лишилось беспрецедентное число учащихся — 290,5 миллионов. Еще девять стран пока закрывают учебные заведения локально. Если и там примут решение закрыть все школы, то возможности для образования лишатся еще 18 млн детей, сообщает ЮНЕСКО.

«Хотя временное закрытие школ из-за проблем со здоровьем и других кризисов, к сожалению, не является чем-то новым, глобальные масштабы и скорость нынешних нарушений образовательных процессов не имеют аналогов и, в случае их продолжения, могут поставить под угрозу право на образование», — говорит Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Он заявил, что идет работа со странами для обеспечения непрерывного процесса обучения. Особенно это касается находящихся в неблагоприятном положении детей и молодых людей, которые, страдают от закрытия школ больше других.

10 марта ЮНЕСКО проведет экстренное совещание министров образования для определения мер реагирования на возникшую ситуацию, так как за две недели количество закрывших полностью или частично школы стран возросло с одного Китая, до 22. Закрытие школ не только влияет на успеваемость детей, но и причиняет семьям неудобства и снижает их экономическую производительность, так как родителям нужно совмещать рабочие обязанности с заботой о детях.