Суд одобрил запрет митингов в Бишкеке до 1 июля

Запрет на проведение в центре столицы Киргизии массовых собраний численностью от ста человек суд Бишкека признал законным, сообщает «Медиазона».

Запрет власти решили ввести после беспорядков, произошедших во время митинга 2 марта. В мэрии эту необходимость также связали с угрозой распространения коронавируса. Ограничение будет введено до 1 июля, исключение делается только для официальных государственных мероприятий.

На суде присутствовали активистки, которые собирались организовать женское шествие в центре Бишкека на 8 марта, целью которого является и профилактика домашнего насилия.

Представитель УВД Первомайского района Турусбек Касымакунов заявил активисткам во время суда: «Сейчас мы не должны рассматривать интересы только инициативной группы, мы должны думать о здоровье граждан. <…> Сколько таких насилий вы предотвратили своим маршем? В прошлом году на марш вышли люди с плакатами «Я — транс и горжусь этим». Это не по нашему менталитету».