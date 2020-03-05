В Екатеринбурге отпразднуют салютом годовщину смерти Сталина

Активисты в Екатеринбурге устроят 5 марта масштабный салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина.

«Самый страшный период кровавых репрессий, которые были при Сталине, не должен забываться. Ни один тиран не погубил столько людей, и день его смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было бы гораздо больше», — заявляют организаторы салюта. Они надеются, что в следующем году к инициативе подключатся и другие города, передает Znak.com.

Иосиф Сталин умер 5 марта 1953 года. На период его правления пришлись годы «Большого Террора», жертвами которого стали, по разным оценкам от 600 тыс. до 1,3 млн человек. Общее число жертв политических репрессий по оценке «Мемориала» составляет минимум 12 млн человек, по данным Музея истории ГУЛАГа — около 20 млн человек.

Традиционно 5 марта представители партии КПРФ и другие, симпатизирующие Сталину люди, проводят памятные мероприятия.