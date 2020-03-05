За угрозы судье, вынесшему приговор Константину Котову, воронежца оштрафовали на 270 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы приговорил к 270 тысячам рублей штрафа жителя Воронежа Михаила Квасова, обвиняемого в угрозах судье Станиславу Минину, который вынес приговор Константину Котову по «дадинской статье».

Как передает «Медиазона», Квасова признали виновным в угрозе убийством или причинении вреда здоровью в отношении судьи. Поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий в Instagram в адрес судьи, который приговорил активиста Константина Котова к четырем годам колонии по «дадинской статье». «Я призываю выходить на митинги. Меня пусть посадят, а я выйду и прирежу этого судью», — написал тогда Квасов.