В Крыму иеговиста приговорили к 6 годам колонии

Проживающий в Джанкое последователь запрещенной и признанной в России экстремисткой организации «Свидетели Иеговы»* Сергей Филатов приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Крымский процесс».

Филатов, отец четверых детей, обвинялся в том, что не позднее 13 октября 2017 года «осуществил действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности местной религиозной организации Свидетелей Иеговы «Сиваш»*, проводя собрания и религиозные выступления у себя дома». Сам Филатов в последнем слове сказал, что преследования за веру только сплачивают людей и заявил, что никакого преступления он не совершал, а «только молился и пел песни с семьей в своем доме».

Другого члена «Свидетелей Иеговы»* Артема Герасимова суд приговорил в Ялте к штрафу в 400 тыс. руб, также сообщает «Крымский процесс». Мужчину обвиняли в продолжении деятельности закрытого местного религиозного объединения «Свидетелей Иеговы»*, прокуратура запрашивала 6,5 лет лишения свободы.

* «Свидетели Иеговы» — организация признана экстремистской и запрещена на территории России