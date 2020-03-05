BBC: «заминировавший» суды взял ответственность за сообщения о самолетах

Автор писем о взрывных устройствах в самолетах может быть тот же, что с конца прошлого года рассылает сообщения по электронной почте о «минировании» судов, детских садов, больниц и торговых центров в разных городах России. О своей причастности преступник сообщил BBC.

«В пятницу послал мало сообщений, пять или шесть только по Питеру, но и о них умолчали. Теперь авиакомпании потеребонькаю и аэропорты», - написал аноним в ответ на письмо, которое BBC отправило на один из его имейлов. «Лжеминер» требует от авиакомпаний «подумать и перевести 120 биткоинов» на его кошелек до понедельника, 9 марта, и предлагает им «скинуться в общий котел».

Раньше та же сумма фигурировала в письмах о минировании судов. Считается, что эти деньги злоумышленник потерял при закрытии криптобиржи Wex.

5 марта СМИ сообщили сразу о нескольких самолетах, которым потребовалась экстренная посадка из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва. 3 марта также поступала угроза «лжеминера» в отношении самолета.