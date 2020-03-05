В Партию прямой демократии войдут Стрелков и Бутина

UPD: Гиркин отрицает информацию о вступлении в партию.

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Членами Партии прямой демократии, которую основал разработчик World of Tanks Вячеслав Макаров, станут обвиняемый по делу МН17 бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и отсидевшая в тюрьме США за работу иностранным агентом Мария Бутина. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Первый съезд партии намечен на 5 марта и для участия в нем зарегистрировались Стрелков и Бутина. Об этом сказал член оргкомитета партии, совладелец компании GR-Consulting S.r.l (Сан-Марино) Тимофей Шевяков. По его словам, Мария Бутина заниматься вопросами цифровой грамотности и цифровой безопасности населения, а сфера кураторства Стрелкова будет определена на съезде.

Решение о том, что Бутина будет баллотироваться от партии, созданной разработчиком World of Tanks Вячеславом Макаровым, в Госдуму в 2021 году уже принято. На счет Стрелкова — этот вопрос обсуждается.