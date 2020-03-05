Филолог Михаил Эпштейн о поправке в Конституцию

Я не буду обсуждать содержание конституционных поправок, поскольку я не юрист, а филолог. Меня поражает неграмотность и абсурдность фразы, лично внесенной президентом как основная поправка. Если бы такая фраза мне попалась в школьном сочинении, она заслужила бы в лучшем случае тройку с минусом.

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство».

Фраза открывается причастным оборотом, определяющим Российскую Федерацию как "объединенную тысячелетней историей". А завершается глагольной группой, утверждающей то же самое и теми же самыми словами: "признает исторически сложившееся государственное единство". В чем смысл фразы? Что в исходной посылке, то и в заключении. Единственный глагол во всем этом длинном предложении — "признает". Исторически объединенное признает свое историческое единство. РФ признает то, чем уже является. Полная тавтология. Масло признает, что оно масляное.

Есть важное понятие в лингвистике: актуальное членение предложения на тему и рему. Тема — исходный пункт высказывания, обозначение того, о чем идет речь в предложении. Рема — это то, что сообщается о теме. Тема — старое, известное, рема — новое, впервые сообщаемое. Например, в предложении "мама мыла раму": "мама" — тема, а "мыла раму" — рема. Очень часто темой предложения является группа подлежащего (подлежащее с зависимыми от него членами предложения), а ремой — группа сказуемого (сказуемое с зависимыми от него членами).

В конституционной фразе из двадцати шести слов тема выражена двадцать одним словом, а рема — всего пятью, которые повторяют то, что уже содержится в теме ("признает исторически сложившееся государственное единство"). Это наихудший образец организации речи: куцая рема поглощается громоздкой темой и практически сводится на нет. Фраза "мама мыла раму" несравненно более содержательна.

"...предков, передавших нам... преемственность развития..." Преемственность нельзя передать, потому что преемственность — это и есть передача, то, что передается от предков к потомкам, и то, что потомки перенимают от предков. В словарях "преемственность" определяется как "последовательная передача чего-либо от одного к другому". Поэтому "передать преемственность развития" — это передать передачу того, что передается в ходе передачи.

Еще раз перечитаем филологически этот перл конституционной мысли. Три причастных оборота — на один глагол. Три повторяющихся лексических единицы: история — исторически, государство — государственное, объединенное — единство. К ним добавляется семантический повтор: "передавать преемственность". Замороженный язык, замороженная мысль, а в целом, под видом конституционного основоположения — многословный абсурд. Это отсутствие смысла и движения в ключевой фразе говорит только об одном: у государства, так себя "конституирующего", нет развития, нет динамики. Самой логикой языка оно обречено на самоповтор.

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