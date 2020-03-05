В России выявлен седьмой больной коронавирусом COVID-19

Коронавирус подтвержден у гражданина Италии, приехавшего в Россию. Это седьмой официально подтвержденный случай выявленного заболевания на территории страны, сообщает Роспотребнадзор.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что гражданин Италии прибыл в Российскую Федерацию 29 февраля, 2 марта с симптомами ОРВИ обратился за медицинской помощью, был госпитализирован в инфекционный бокс. Заболевание протекает в легкой клинической форме, проводится симптоматическая терапия. Состояние пациента удовлетворительное», — отмечают в ведомстве.

Под медицинское наблюдение был взят круг людей, с которыми общался больной на территории России. Проводится их лабораторное обследование.

Ранее коронавирус был обнаружен у двух граждан КНР (они выздоровели и были выписаны), у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess и у побывавшего в Италии россиянина.