Аббас Галлямов: Путин побеждать предпочитает «за неявкой»

Помню, в детстве на соревнованиях по дзю-до совершенно не котировались победы «за неявкой соперника». Они считались как бы неполноценными. Мы их даже стеснялись. Успешным ты себя чувствовал только в том случае, когда побеждал сильного противника.

Вот Путин вроде бы дзюдоист, но одерживать победы предпочитает именно «за неявкой». Соперников не регистрирует, наблюдателей не допускает.

Между тем, избиратель отсутствие реальной конкуренции хорошо чувствует и отвечает на неё снижением явки.

Поэтому в действительности на «всенародное голосование» придут процентов 25-30, не больше. Все, что сверху, нагонят с помощью админресурса или нарисуют.

Никакой легитимности режиму это голосование, конечно, не добавит. Скорее наоборот. Произойдёт то же, что после президентских выборов. Тот электорат, который все-таки на кремлевские призывы откликнется и на участки придёт, потом сядет, скрестив руки, и скажет: «Ну ок, мы все, о чем вы просили, сделали, теперь ваша очередь. Решайте наши проблемы». Не получив ожидаемого, люди опять разочаруются. К осени можно ожидать очередной волны снижения властных рейтингов.

Кстати, если Кремль все-таки действительно планирует досрочные думские выборы, он должен понимать, что мобилизовать людей на них будет очень сложно. Все-таки по два раза в год делать большие глаза и утверждать, что нынешнее голосование - «решающее» - это перебор. Тут даже самый лояльный лоялист скажет: «Вы что там, совсем обалдели?»

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