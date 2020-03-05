Кризисный центр «Анна»: каждая десятая убитая женщина — из России

Уровень насилия по отношению к женщинам в России значительно превосходит среднемировой. При этом МВД России относит к убийствам женщин далеко не все случаи, которые можно так назвать — 40% проходят как «повреждения с неопределенными намерениями». В статистику не включаются и «убийства чести», говорится в докладе о насилии по отношении у женщинам в России кризисного центр «Анна», пишет Znak.com.

В докладе отмечается, что в 2018 году Россия получила ноль баллов за законодательство по защите женщин от насилия и оказалась по этому показателю среди Либерии, Габона и Йемена. А по данным ООН, в 2017 году в России в результате преступлений погибли 8,5 тыс. женщин, а всего в мире — 87 тыс. «Почти каждая десятая убитая в мире женщина — россиянка», — заявляют в кризисном центре.

Отмечается, что в России по-прежнему отсутствует культура согласия на секс и распространена общественная установка «сама виновата» по отношению к жертвам насилия.