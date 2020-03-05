AP: китайский поставщик Apple и Lenovo использует принудительный труд уйгуров

На расположенной в китайском городе Наньчан фабрике по производству мониторов, камер и сканеров отпечатков пальцев, которые поставляются международным технологическим гигантам, среди которых Apple и Lenovo, используется принудительный труд этнических меньшинств, таких как уйгуры. Об этом сообщает Associated Press.

На фабрике поставщика OFILM уйгурам платят столько же, сколько и другим работникам, но, по словам местных жителей, представителям этнического меньшинства не разрешают молиться, а с фабрики выпускают два раза в месяц под охраной. При этом решение работать на данном производстве уйгуры приняли не самостоятельно.

Среди клиентов OFILM компании Apple, Samsung, Lenovo, Dell, HP, LG и Huawei. Ко всем ли компаниям поступает продукция с фабрики в Наньчане — неизвестно. Но у Apple в списке поставщиков был адрес данного производства, отмечает AP. Технологический гигант заявляет, что проводит собеседования с сотрудниками поставщиков во время ежегодных оценок на их родном языке без присутствия их менеджеров, и в 2018 году провел 44 тыс. интервью.

Lenovo подтвердила, что получает экраны, камеры и сканеры отпечатков пальцев от OFILM, но сообщила, что не знала об обвинениях и проведет расследование. У этой компании также был аудит за 2018 год, по результатам которого OFILM получила очень хорошие оценки.

Все ответившие журналистам компании заявили, что требуют от поставщиков соблюдения строгих трудовых норм, многие обещали провести расследование.

OFILM также является поставщиком PAR Technology, которая поставляет терминалы крупным сетям, таким как McDonald's, Taco Bell и Subway. Хотя прямых доказательств, что компоненты от OFILM попадают в сети быстрого питания нет, McDonald's попросил PAR Technology прекратить покупки у OFILM на время расследования.