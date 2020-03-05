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ФБК оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах

05.03.2020

Симоновский суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей Фонд борьбы с коррупцией за нарушение закона об иностранных агентах. Как сообщает «МБХ медиа», фонду вменили отсутствующую пометку об иноагентстве в публикациях в Instagram.

В октябре 2019 года Минюст внес ФБК в реестр иностранных агентов за пожертвования, направленные с территорий Испании и США. На фонд и его директора Ивана Жданова составили по три административных протокола о нарушении закона об иностранных агентах.

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