«Лжеминеры» переключились на самолеты

UPD: Еще два пассажирских самолета, следовавшие рейсами Санкт-Петербург — Симферополь и Москва — Сыктывкар, получили анонимные сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС.

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К экстренной посадке в Омске из-за анонимного сообщения о бомбе на борту готовится лайнер А-320. Об этом говорит источник «Интерфакса». Сигнал об угрозе взрыва получили экстренные службы. Самолет совершает рейс из Москвы в Омск.

Два дня назад по такой же причине экстренно сели два самолета. 3 марта из-за угроз о взрыве на борту в Хабаровске сел самолет «Аэрофлота», летевший из Владивостока в Москву. Борт S7, вылетевший из Новосибирска в Москву, экстренно сел в Перми.

С прошлого года массовые сообщения о минировании рассылались в адрес судов, образовательных учреждений и торговых центров.