The Guardian: США выбрали переговорщика по ядерному соглашению с Россией

Администрация Трампа определилась со спецпосланником, который будет заниматься вопросом нового ядерного соглашения с Россией и Китаем. Им станет Маршалл Биллингсли, который курирует вопросы, связанные с борьбой с финансированием терроризма в Казначействе США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Конгрессе и бывших чиновников.

Белый дом уже несколько месяцев искал переговорщика по вопросам ядерного вооружения, но несколько чиновников, имеющих значительный опыт в этой области, отклонили предложение. Биллингсли также имеет опыт в вопросах ядерного вооружения. Ему предстоит договориться с Россией о новом документе, заменяющем соглашение, подписанное в 2010 году при президентстве Барака Обамы.

Президент США Дональд Трамп считает, что в соглашении также должен принять участие Китай, но Пекин до сих пор отказывался от подобных сделок на том основании, что китайский арсенал составляет небольшую долю по сравнению с американским и российским. Ранее Трамп принял приглашение Владимира Путина принять участие в переговорах по контролю над ядерными вооружениями и другим стратегическим вопросам на встрече на высшем уровне пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, которая состоится, скорее всего, во время Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

В прошлом году Маршалл Биллингсли оказался замешан в скандале, связанном с пытками заключенных в Гуантанамо, и поэтому не получил должность, связанную с защитой прав человека в Госдепартаменте США.

«Имеются достаточные доказательства того, что Биллингсли поощрял использование методов допроса, которые равносильны пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения, когда служил в администрации Буша, — цитирует Дафну Эвиатар из Amnesty International CNN. — Это насмешка над этой важной позицией».

Биллингсли также является бывшим помощником покойного сенатора-республиканца Джесси Хелмса, который был ярым противником усилий по контролю над вооружениями во время холодной войны, в том числе блокировал ратификацию США Договора о всеобъемлющем запрещении испытаний и проводил кампанию за выход США из Договора о системе противоракетной обороны.

«Ни один специальный посланник, особенно такой, как Маршалл Биллингсли, у которого есть опыт блокирования эффективного контроля над ядерными вооружениями, не может надеяться достичь очень многого в направлении создания совершенно нового многостороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями через однодневный саммит глав государств»», — говорит исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл.