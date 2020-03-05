«Ведомости» узнали о возможном появлении платного дублера МКАД

Группа компаний «Регион», которую связывают с «Роснефтью», намерена инвестировать в строительство платного скоростного дублера МКАД. Как пишут «Ведомости», это будет полукольцо, которое протянется от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного. Соглашение с правительством Подмосковья было подписано в феврале, пишет издание.

Концессионер — «Лыткаринская платная дорога», которая на 70% принадлежит ИК «Регион», остальное — у компании «Русдор-финанс». Стоимость дороги протяженностью 53 км и шириной от четырех до восьми полос — 86,7 млрд руб. Концессионеру предстоит строить только часть дороги — от Бутова до Железнодорожного, а восьмиполосную трассу от Солнцева до Варшавского шоссе строят власти Москвы, некоторые ее участки уже открыты. Автомагистраль станет ближайшим дублером МКАД, она пройдет на расстоянии 1–12 км.

Проезд на легковом автомобиле и мотоцикле от Солнцева до Железнодорожного обойдется почти в 500 руб. — около 10 руб. за 1 км. Грузовикам и автобусам придется заплатить до 1470 руб. Цены будут индексироваться по формуле с учетом инфляции. Если движение на трассе окажется недостаточно интенсивным, область доплатит инвестору.

Власти Московской области должны выделить инвестору деньги на этапе строительства, получив из федерального бюджета 34,6 млрд руб. Этот грант должен быть предоставлен позднее, пока же идет проектирование трассы. Когда дорога будет построена и введена в эксплуатацию, власти Подмосковья должны будут заплатить концессионеру еще 20 млрд руб., остальные доходы он будет получать в виде платы за проезд.