Евгений Пригожин ответил на обвинение прокуроров США

Российский бизнесмен Евгений Пригожин направил в американский суд заявление, в котором отрицает возможность предоставить требуемые прокуратурой документы «Конкорд менеджмент и консалтинг» по делу о вмешательстве в выборы в США 2016 года. Суд планировал обвинить компанию в неуважении из-за непредоставления информации. Об этом пишет Reuters.

Пригожин заявил, что не руководил компанией в то время, когда, по мнению прокуратуры США, «Конкорд менеджмент и консалтинг» финансировал «фабрику троллей». Бизнесмен также заявил, что не имел возможности направить в суд корпоративные записи, которые запросила прокуратура.

«Как это принято во многих российских организациях, «Конкорд», как правило, не хранит электронные копии деловых документов», — говорится в заявлении Пригожина.

Ранее прокуроры обвинили «Конкорд» в игнорировании запросов о предоставлении некоторых корпоративных записей и IP-адресов, которыми пользовалась компания.

«Я рассмотрел контракты между «Конкордом» и поставщиками интернет-услуг, с которыми он заключал контракты с 1 января 2014 года по 1 февраля 2018 года. В этих контрактах не указывается конкретный IP-адрес, предоставленный «Конкорду» в течение этого периода, и никаких других записей не велось, потому что наличие определенного IP-адреса никогда не относилось к бизнесу «Конкорда», — написал Пригожин.

Заявление Евгения Пригожина стало первым случаем, когда какой-либо представитель «Конкорда» прямо отреагировал на обвинения американских прокуроров. Пригожину и его компании в 2018 году было предъявлено обвинение в заговоре с целью обмана США за их предполагаемую роль во вмешательстве в выборы. Прокуроры считают, что с помощью фабрики интернет-троллей компания помогала Дональду Трампу выиграть президентские выборы и нанесла вред его оппоненту Хиллари Клинтон. «Конкорд» не признает себя виновным и является единственной из трех российских организаций, проходящих по делу, которая наняла адвоката в США для реагирования на обвинения. Однако на запланированном в апреле судебном разбирательстве корпоративных представителей компании не ожидается.