Блумберг вышел из президентской гонки

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг завершил свою президентскую кампанию в среду, после того, как щедрые расходы на рекламную кампанию не принесли победы на праймериз Демократической партии. Он заявил, что поддерживает для выдвижения бывшего вице-президента Джо Байдена, передает Reuters Байден по результатам «супервторника» получил голоса в большинстве из 14 участвующих в голосовании штатов. Блумбергу удалось получить лидерство только в Американском Самоа — зарубежной территории США.

«Мини Майк просто «бросил» гонку за президентство. Я мог бы давно сказать ему, что у него не было того, что нужно, и он бы сэкономил себе миллиард долларов. Теперь он вложит деньги в кампанию Сонного Джо в надежде спасти лицо. Это не сработает!» — прокомментировал выход Блумберга из состязания президент США Дональд Трамп.