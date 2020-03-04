Рада поддержала отставку премьера Украины

UPD: Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины.

***

Депутаты украинского парламента поддержали представление об отставке Алексея Гончарука с должности премьер-министра. За это решение проголосовали 353 депутата, передает УНИАН.

Проект постановления появился на сайте Рады утром 4 марта. Слухи о возможном смещении с должности Гончарука появились в СМИ в конце февраля. Среди вероятных кандидатов на кресло премьера назвали, в частности, бизнесмена и чиновника Сергея Тигипко. 3 марта источники УНИАН сообщили, что на заседании партии «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы правительства вице-премьера Дениса Шмыгаля.

Зеленский, выступая в Раде, заявил: «Все прекрасно понимают главный вопрос — это деятельность кабинета министров Украины. Будем объективными — это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации государственных предприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике. Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало». По словам Зеленского, правительство Гончарука «было правительством новых лиц, но лиц мало, — нужны новые мозги, новые сердца», передает «Интерфакс».