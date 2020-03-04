«Открытые медиа»: у семьи вице-премьера Марата Хуснуллина есть активы на 3,2 млрд рублей

Семья вице-премьера России Марата Хуснуллина управляет через закрытые фонды земельными участками, площадь которых лишь в два раза меньше чем у государства Лихтенштейн. Земля находится в Татарстане и фонды получают прибыль от сдачи ее в аренду, пишут «Открытые медиа».

Назначенный в январе на должность заместителя председателя правительства Марат Хуснуллин согласно декларации за 2018 год имеет в Казани два земельных участка общей площадью 1 867 кв. м. и два жилых дома на 820 кв. м. Однако его семье принадлежит намного больше недвижимости. Ранее СМИ писали, что у семьи Хуснуллина в Казани есть еще три участка на 2 176 кв. м. и третий дом (67 кв. м.), а также квартира в центре Москвы (187 кв. м.) стоимостью примерно в 230 млн руб.

Исследовав компании, связанные с матерью вице-премьера Розой Хуснуллиной, его бывшей женой Лилией Харисовой и детьми, «Открытые медиа» обнаружили, что семья управляет размещенными в закрытых паевых инвестиционных фондах участками в Татарстане площадью 8 587 гектаров, а стоимость всех их активов — больше 3,2 млрд руб.

Три ЗПИФ («ИАРТ Девелопмент», «Рост Недвижимость» и «Рост Девелопмент») подконтрольны управляющей компании «АКТИВиСТ», единственным акционером которой является полная тезка матери вице-премьера Роза Хуснуллина. А пайщиками ЗПИФов являются связанные с семьей Хуснуллиных компании. Фондам передана земля площадью 7 968 гектара, а площадь всех зданий, входящих в эти ЗПИФ — 162 029 кв. м.

Еще 619 гектаров принадлежит «ИК Инвестор» — фирма владеет небольшой долей в охотхозяйстве сына вице-премьера Альберта Хуснуллина. А у старшей дочери чиновника Алины Киреевой помимо земли, находящейся в ЗПИФ, есть еще недвижимость в Москве.