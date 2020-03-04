Роскомнадзор блокирует в соцсетях фейковые сообщения про коронавирус

Роскомнадзор внес ряд сообщений в социальных сетях о новой коронавирусной инфекции в реестр запрещенной информации. Сделано это по требованию Генпрокуратуры, сказано в сообщении ведомства. В постах во «ВКонтакте» и Facebook содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, помех функционированию или прекращения функционирования объектов розничной торговли, говорят в Генпрокуратуре.

«Ведомости» пишут, что в начале марта в соцсетях и мессенджерах массово распространялась информация о якобы уже 20 тыс. заболевших коронавирусной инфекцией россиянах. Эксперты Group-IB зафиксировали 9500 таких постов и сообщений. Президент Владимир Путин на заседании правительства заявил, что большая часть фейковых сообщений о заболевших коронавирусом в России распространяются из-за границы.

Вспышка коронавируса нового типа началась в декабре в китайской провинции Хубэй. Широкое распространение вирус получил в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи заболевания выявлены у граждан 72 стран, в том числе и у россиян.